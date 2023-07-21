Украина атаковала сразу два села в приграничном российском регионе

SHOT: Украина обстреливает села Вязовое и Графовка в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали сразу два села приграничной Белгородской области. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По данным авторов поста, в данный момент украинские войска обстреливают села Вязовое и Графовка в Краснояружском районе.

Как пишет канал, в Графовке зафиксировали три прилета. Точное количество ударов по Вязовому не уточняется. Информация о разрушениях и пострадавших пока не поступала.

Накануне Вязовое также обстреляли украинские войска. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, никто не пострадал, однако осколками снарядов повредили четыре частных домовладения.

Как следует из ежедневной сводки главы региона, 20 июля Белгородская область попала под минометный, гранатометный и артиллерийский обстрел. Всего власти региона зафиксировали 131 прилет со стороны ВСУ.

