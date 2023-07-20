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10:35, 20 июля 2023Россия

Глава приграничного региона России подтвердил факт обстрела со стороны ВСУ

Глава Белгородской области Гладков подтвердил, что ВСУ обстреляли село Вязовое

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Вязовое. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Гладков подчеркнул, что при обстреле приграничного региона никто не пострадал.

«Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены четыре частных домовладения: выбиты окна, посечены фасады и крыши. Также повреждены хозпостройка и линия газоснабжения», — сообщил губернатор.

Обстрел населенного пункта попал на видео. На опубликованных кадрах слышны звуки прилетов снарядов, из-за громких хлопков у автомобилей срабатывают сирены.

Ранее Гладков сообщил, что за минувшие сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 82 боеприпаса.

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    Марк Леонов
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