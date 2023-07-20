Глава приграничного региона России подтвердил факт обстрела со стороны ВСУ
Глава Белгородской области Гладков подтвердил, что ВСУ обстреляли село Вязовое
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Вязовое. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Гладков подчеркнул, что при обстреле приграничного региона никто не пострадал.
«Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены четыре частных домовладения: выбиты окна, посечены фасады и крыши. Также повреждены хозпостройка и линия газоснабжения», — сообщил губернатор.
Обстрел населенного пункта попал на видео. На опубликованных кадрах слышны звуки прилетов снарядов, из-за громких хлопков у автомобилей срабатывают сирены.
Ранее Гладков сообщил, что за минувшие сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 82 боеприпаса.