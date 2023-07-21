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02:51, 21 июля 2023Мир

В США не увидели подготовки России к применению ядерного оружия

Глава ЦРУ Бернс заявил, что США не увидели подготовки России к применению ядерного оружия

Фото: Globallookpress.com

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс заявил, что США не увидели подготовки к применению ядерного оружия со стороны России. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы не видим сегодня никакой конкретной подготовки к потенциальному применению ядерного оружия», --сказал шеф ЦРУ в ходе Аспеновского форума по безопасности.

Бернс уточнил, что специально встречался с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, чтобы предостеречь его от использования ядерного оружия в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине.

Глава ЦРУ также назвал важным высказывание лидера КНР Си Цзиньпина по этому поводу, поскольку это тот голос, который Кремлю «сложно игнорировать».

Ранее страны Североатлантического альянса в ходе саммита в Вильнюсе заявили, что использование государствами НАТО ядерного оружия маловероятно. «Обстоятельства, при которых НАТО может применить ядерное оружие, находятся в чрезвычайно далекой [перспективе]», — указано в коммюнике.

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    Марина Совина
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