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19:32, 11 июля 2023Мир

НАТО оценила вероятность использования ядерного оружия

Коммюнике НАТО: использование странами альянса ядерного оружия маловероятно

Фото: Paul Hanna / Reuters

Использование странами НАТО ядерного оружия маловероятно. Такую оценку в совместном коммюнике дали страны Североатлантического альянса по завершении первого дня встречи на высшем уровне в Вильнюсе.

«Обстоятельства, при которых НАТО может применить ядерное оружие, находятся в чрезвычайно далекой [перспективе]», — указано в нем.

При этом отмечается, что использование ядерного оружия противниками блока фундаментально изменит ситуацию.

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    Анжелика Бережная
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