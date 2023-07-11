НАТО оценила вероятность использования ядерного оружия

Коммюнике НАТО: использование странами альянса ядерного оружия маловероятно

Использование странами НАТО ядерного оружия маловероятно. Такую оценку в совместном коммюнике дали страны Североатлантического альянса по завершении первого дня встречи на высшем уровне в Вильнюсе.

«Обстоятельства, при которых НАТО может применить ядерное оружие, находятся в чрезвычайно далекой [перспективе]», — указано в нем.

При этом отмечается, что использование ядерного оружия противниками блока фундаментально изменит ситуацию.