США понадеялись на влияние Турции в реализации зерновой сделки

Госсекретарь США Блинкен призвал Турцию вернуть Россию к реализации зерновой сделки

Турция могла бы повлиять на Россию и вернуть ее к реализации зерновой сделки. Госсекретарь США Энтони Блинкен понадеялся на такой сценарий, передает Politico.

«Мы рассчитываем на то, что Турция сыграет ту роль, которую она уже сыграла, ведущую роль в возвращении дела в нужное русло», — призвал он, добавив, что это необходимо для получения необходимой еды по разумным ценам во всем мире.

По его словам, выход России из сделки и угрозы атаковать суда в Черном море, направляющиеся в украинские порты, сильно заморозили коммерческое судоходство и страховку, необходимую для перевозки сельхозпродукции.

Ранее Блинкен оценил шансы компенсировать объемы поставок по зерновой сделке. По его мнению, вернуться к объему экспорта через другие маршруты, в частности, через Румынию, невозможно.

