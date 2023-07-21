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05:38, 21 июля 2023Мир

Байдена вытащили со сцены с чужой помощью

Байдена вытащили со сцены на мероприятии в Филадельфии с чужой помощью
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден не смог самостоятельно покинуть сцену на мероприятии в Филадельфии. Видео опубликовал YouTube-канал GOP War Room.

На кадрах видно, как американский лидер, завершая речь, поблагодарил аудиторию, после чего повернулся к одному из помощников, жестикулируя руками.

Однако после президент резко остановился и лишь спустя несколько секунд, получив помощь от сотрудника, развернулся, чтобы пойти в другую сторону.

В начале июня 80-летний Байден упал во время церемонии вручения дипломов в Академии Военно-воздушных сил США в штате Колорадо. До этого американский президент также споткнулся при посадке в самолет в Алабаме.

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    Юлия Мискевич
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