Минобороны Украины заявило о закупке тысяч произведенных в стране беспилотников

Минобороны Украины заявило о закупке тысяч беспилотников после критики в СМИ

Министерство обороны Украины отчиталось о закупке тысяч беспилотников украинского производства после критики в СМИ о недостаточном использовании дронов украинского производства. Об этом ведомство заявило в Telegram.

Минобороны республики сообщило, что с 22 февраля 2022 года Украина взяла на вооружение 28 беспилотников отечественного производства различных типов.

«Общее количество поставленных в Вооруженные силы Украины БпЛА (беспилотных летательных аппаратов — прим. «Ленты.ру») и дронов в рамках закупок Минобороны насчитывает тысячи единиц», — отметили чиновники республики.

Ранее спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что Киев планирует полностью заменить противовоздушную оборону западными системами, так как потенциал советского вооружения исчерпывается.