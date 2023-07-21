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11:28, 21 июля 2023Бывший СССР

На Украине заявили о планах полностью заменить советские системы ПВО

Спикер ВСУ Игнат рассказал о планах полностью заменить советские системы ПВО на западные

Фото: Ints Kalnins / Reuters

На Украине планируют полностью заменить противовоздушную оборону (ПВО) западными системами, так как потенциал советского вооружения исчерпывается. Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат в интервью «РБК-Украина».

«Да, мы теряем сегодня потенциал старого советского вооружения, потому что, с одной стороны, выходит из строя техника, с другой — и советских зенитных ракет становится меньше», — сказал он.

Игнат отметил, что Украина в любом случае будет заменять весь советский парк техники, в том числе зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-125, «Бук-М1» и C-300 разных модификаций. По его мнению, ВСУ в будущем уже не смогут рассчитывать на указанные ЗРК. Он рассказал, что Киев рассчитывает на комплексы SAMP-T, Patriot, Iris-T, NASAMS, Crotale, а также на пушечные зенитные установки Gepard. Украина стала местом испытаний западного оружия, признал Игнат.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для защиты Одессы от ракетных обстрелов нужны новые системы ПВО SAMP-T или Patriot. По его словам, у Украины есть эти комплексы, но их не хватает для защиты всех объектов инфраструктуры.

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    Кристина Есикова
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