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16:00, 19 июля 2023Бывший СССР

Зеленский потребовал новые системы ПВО для защиты Одессы

Зеленский: для защиты Одессы нужны новые системы ПВО SAMP-T или Patriot
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Natochannel / Wikimedia

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для защиты Одессы от ракетных обстрелов нужны новые системы противовоздушной обороны (ПВО) SAMP-T или Patriot. Он заявил об этом во время пресс-конференции, пишет «РБК-Украина».

По его словам, у Украины есть системы SAMP-T или Patriot, но их не хватает для защиты всех объектов инфраструктуры. По мнению украинского президента, если бы у Киева были дополнительные системы, то они могли бы защитить инфраструктуру портов.

Также Зеленский сказал, что европейские системы ПВО SAMP-T отлично справляются со своими задачами. Но где именно они находятся, украинский президент говорить не стал.

Ранее Минобороны опубликовало кадры ударов возмездия по объектам на Украине, где готовились террористические атаки на Россию. В частности, был поражен судоремонтный завод в Одессе, в цехах которого собирались надводные дроны. Кроме того, были уничтожены хранилища топлива в районе Николаева и Одессы общим объемом около 70 тысяч тонн.

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    Александр Слабиев
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