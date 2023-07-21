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16:48, 21 июля 2023Ценности

Российский врач развеяла миф об опасности тесного бюстгальтера

Радиотерапевт Чуприк-Малиновская заявила, что тесный бюстгальтер не вызывает рак

Фото: Unsplash

Радиотерапевт Татьяна Чуприк-Малиновская развеяла миф об опасности тесного бюстгальтера. Соответствующий материал появился на сайте издания «Городовой».

По словам врача, нет научных доказательств о том, что неправильно подобранное по размеру нижнее белье вредит женскому здоровью, а именно способствует развитию рака. «Нет исследований, доказывающих, что "неправильный" лифчик бывает причиной появления опухолей в грудных железах. Единственное, что он может вызвать — красноту или потертости на коже», — заявила она.

При этом медик отметила, что отсутствие бюстгальтера также не опасно для россиянок.

В мае профессиональный брафиттер Светлана Кулакова раскрыла россиянкам главные ошибки при выборе нижнего белья. Эксперт рассказала, что данный предмет гардероба необходимо подбирать с учетом индивидуальных анатомических особенностей, в частности, обращать внимание на размер груди, обхват спины и рост.

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    Мария Винар
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