Российский врач развеяла миф об опасности тесного бюстгальтера

Радиотерапевт Чуприк-Малиновская заявила, что тесный бюстгальтер не вызывает рак

Радиотерапевт Татьяна Чуприк-Малиновская развеяла миф об опасности тесного бюстгальтера. Соответствующий материал появился на сайте издания «Городовой».

По словам врача, нет научных доказательств о том, что неправильно подобранное по размеру нижнее белье вредит женскому здоровью, а именно способствует развитию рака. «Нет исследований, доказывающих, что "неправильный" лифчик бывает причиной появления опухолей в грудных железах. Единственное, что он может вызвать — красноту или потертости на коже», — заявила она.

При этом медик отметила, что отсутствие бюстгальтера также не опасно для россиянок.

В мае профессиональный брафиттер Светлана Кулакова раскрыла россиянкам главные ошибки при выборе нижнего белья. Эксперт рассказала, что данный предмет гардероба необходимо подбирать с учетом индивидуальных анатомических особенностей, в частности, обращать внимание на размер груди, обхват спины и рост.