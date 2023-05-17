Россиянкам раскрыли главные ошибки при выборе нижнего белья

Брафиттер Кулакова: бюстгальтеры китайских производителей приводят к уплотнениям в груди

Профессиональный брафиттер Светлана Кулакова раскрыла россиянкам главные ошибки при выборе нижнего белья. Соответствующий материал появился на сайте издания «Фонтанка».

Эксперт рассказала, что данный предмет гардероба необходимо подбирать с учетом индивидуальных анатомических особенностей, в частности, обращать внимание на размер груди, обхват спины и рост.

«Белье, которое представлено в массмаркете, не совсем соответствует анатомическим особенностям русских женщин», — заявила она.

В первую очередь при покупке бюстгальтера нужно обращать внимание на расположение косточек. По словам Кулаковой, китайские производители ориентируются на узкое основание груди у женщин. «У нас широкое основание груди, даже если она небольшая. В таком бюстгальтере косточка будет ложиться прямо на молочную железу и травмировать ее», — объяснила специалистка и отметила, что это может привести к уплотнениям в молочной железе.

Кроме того, по наблюдениям Кулаковой, многие женщины носят бюстгальтеры, оформленные маленькими чашками и свободной корсетной частью. «Когда чашка тесная, нарушается кровообращение и лимфоток. А если корсетная часть слабая, то грудь начинается выпрыгивать. В таких условиях она начинает опускаться», — предупредила собеседница издания.

В апреле стилистка и имиджмейкер Мария Абабкова назвала россиянкам самые трендовые модели бюстгальтеров. Специалист рассказала, что сейчас в моде преобладают комфорт и натуральность. В связи с этим среди актуальных вариантов она отметила бра в спортивном стиле.