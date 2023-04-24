Стилист назвала россиянкам самые модные модели бюстгальтеров

Стилист Мария Абабкова назвала бюстгальтеры в спортивном стиле самыми модными

Стилист и имиджмейкер Мария Абабкова назвала россиянкам самые трендовые модели бюстгальтеров. Соответствующий материал появился на сайте издания «А теперь внимание!».

Специалист рассказала, что сейчас в моде преобладают комфорт и натуральность. В связи с этим среди актуальных вариантов она отметила бра в спортивном стиле.

Кроме того, эксперт посоветовала обратить внимание на комплекты нижнего белья, которые подчеркивают естественную форму груди. «Сейчас в моде минималистичные бра без пуш-апа и без всяких поролонов. Либо какие-то провокационные бюстгальтеры: с сеткой, кружевами, но также без поролона и пуш-апа, без всяких вот этих вот историй», — подчеркнула Абабкова.

Ранее эксперты английского бренда нижнего белья Lounge Underwear раскрыли оптимальную частоту стирки бюстгальтера. По словам специалистов, она зависит от того, насколько активный образ жизни ведет обладательница данного предмета гардероба. Так, офисным работницам следует совершать указанную процедуру раз в два-три дня, а тем, кто много двигается и занимается спортом, предпочтительно удалять загрязнения с изделий ежедневно.