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02:27, 21 июля 2023Интернет и СМИ

Названо число уничтоженных на Украине американских машин Bradley

WP: Пентагон сообщил о 12 уничтоженных на Украине американских машинах Bradley

Фото: Antti Aimo-Koivisto / Globallookpress.com

Высокопоставленный чиновник Пентагона сообщил, что на Украине было уничтожено около 12 американских боевых машин пехоты (БМП) Bradley, об этом пишет газета The Washington Post (WP).

Информацию подтвердил нидерландский проект Oryx, который отслеживает потери Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его данным, еще около двух десятков машин получили повреждения различной степени тяжести.

Часть из них была отремонтирована и вернулась на фронт, некоторые направили в Польшу для более серьезного восстановления.

Отмечается, что потери бронетехники стали ожидаемыми для украинского командования. Собеседники газеты в рядах ВСУ указали на высокую защищенность экипажа в Bradley. В случае подрыва машины на противотанковой мине военнослужащие получают лишь незначительные травмы.

В Пентагоне также указали, что украинских военнослужащих обучали использованию БМП в рамках общевойсковой стратегии, которая предполагает взаимодействие пехоты, бронетехники и авиации. Большая часть военных придерживается этой стратегии, однако есть сведения, что некоторые подразделения не используют Bradley, или же командиры возвращаются к более привычному им образу действий.

Ранее издание Insider сообщило, что ВСУ потеряли треть боевых машин пехоты (БМП) Bradley. Отмечалось, что 34 бронемашины были либо уничтожены, либо повреждены, либо брошены.

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    Марина Совина
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