Великобритания выступила против решения Украины по Черному морю

Британия выступила против идеи Киева о признании всех судов России в Черном море военными

Британия выступила против решения Украины о признании всех судов России в Черном море причастным к военным поставкам в интересах Москвы. Об этом сообщила постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд, передает РИА Новости.

«[Заявленная Киевом мера] — последнее, чего бы мы хотели. Мы не поддерживаем расширение военных действий в этом направлении», — заявила дипломат в ответ на вопрос об идее возможного расширении зоны украинского конфликта.

20 июля Минобороны Украины заявило, что судоходство в районах северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальском проливе будет запрещено. В ведомстве добавили, что следующие в направлении российских морских портов суда будут рассматриваться как перевозящие грузы военного значения «со всеми соответствующими рисками».