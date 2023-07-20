Украина запретила судоходство в ряде районов Черного моря

Минобороны Украины запретило судоходство в районах северо-восточной части Черного моря

Минобороны Украины заявило в Telegram, что судоходство в районах северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальском проливе с 20 июля будет запрещено как опасное.

Кроме того, с 00:00 21 июля суда, следующие в акватории Черного моря в направлении российских морских портов, будут рассматриваться как перевозящие грузы военного значения «со всеми соответствующими рисками», подчеркнули в ведомстве.

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.

17 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о прекращении действия черноморской зерновой инициативы. По его словам, часть, касающаяся России, не выполнена до сих пор.