В Кремле отреагировали на заявление Минобороны Украины о черноморских судах

Пресс-секретарь Песков назвал угрозой заявление Минобороны Украины о черноморских судах

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал угрозой заявление Минобороны Украины о черноморских судах. Реакцию пресс-секретаря российского лидера приводит ТАСС.

Накануне в украинском ведомстве заявили, что суда, следующие в Черном море в порты России, могут рассматриваться как перевозящие военные грузы.

«Причастность киевского режима к террористическим актам, безусловно, потенциально создает угрозу. Конечно, эти заявления несут опасность», — отметил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что ситуация с судоходством в Черном море требует глубокого анализа, только после этого можно будет делать выводы и формулировать рекомендации.

Он заверил, что Россия вырабатывает рекомендации, чтобы минимизировать опасность для своих судов в Черном в море в связи с заявлениями украинской стороны.

Минобороны Украины с 20 июля запретило судоходство в районах северо-восточной части Черного моря.