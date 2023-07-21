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12:42, 21 июля 2023Россия

В Кремле отреагировали на заявление Минобороны Украины о черноморских судах

Пресс-секретарь Песков назвал угрозой заявление Минобороны Украины о черноморских судах

Фото: Alexey Fedenkov / Unsplash

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал угрозой заявление Минобороны Украины о черноморских судах. Реакцию пресс-секретаря российского лидера приводит ТАСС.

Накануне в украинском ведомстве заявили, что суда, следующие в Черном море в порты России, могут рассматриваться как перевозящие военные грузы.

«Причастность киевского режима к террористическим актам, безусловно, потенциально создает угрозу. Конечно, эти заявления несут опасность», — отметил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что ситуация с судоходством в Черном море требует глубокого анализа, только после этого можно будет делать выводы и формулировать рекомендации.

Он заверил, что Россия вырабатывает рекомендации, чтобы минимизировать опасность для своих судов в Черном в море в связи с заявлениями украинской стороны.

Минобороны Украины с 20 июля запретило судоходство в районах северо-восточной части Черного моря.

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    Анна Щербакова
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