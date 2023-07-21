В Госдуме высказались об идее переводить на бюджет студенток в декрете

Депутат Харченко назвала недоработанной идею о переводе на бюджет студенток в декрете

Для улучшения демографической ситуации необходимы комплексные решения, проактивный подход, сочетающий в себе экономические и социальные меры народосбережения и повышения эффективности демографической политики. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявила зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко. Она также оценила идею о переводе студенток в декретном отпуске на бюджет.

Ранее переводить беременных студенток на дополнительно выделенные бюджетные места предложил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство.

Я сама стала мамой на четвертом курсе в университете и смогла закончить вуз с красным дипломом без академического отпуска. Но возможность уйти в «академ» и на год, и на 2-3 года на время декретного отпуска есть сейчас у всех студенток-молодых мамочек Екатерина Харченко депутат Госдумы

По мнению депутата, задача современного вуза — это, прежде всего, качественное фундаментальное и практикоориентированное образование для обеспечения кадрами национальной экономики и технологического суверенитета.

«Безусловно, воспитание гармоничной личности с учетом традиционных семейных ценностей также в фокусе внимания государства. В системе образования необходимо формировать позитивный образ женщины-матери, и это задача не только социальной, но и культурной политики. Но в условиях кадрового дефицита, особенно в отраслях оборонно-промышленного комплекса (ОПК), инициативу коллеги считаю не проработанной», — высказалась парламентарий.

Харченко также добавила, что в настоящее время нет никаких законодательных и нормативно-правовых ограничений для перехода с внебюджета на бюджет. По решению Ученого совета это возможно делать и без дополнительной квоты Минобрнауки, за счет прибыли вуза.

Ранее Общественная палата (ОП) России предложила молодым матерям дать права выбирать срок декретного отпуска без потери в деньгах. Согласно инициативе, для россиянок в этом случае сумма, которую они получат от работодателя, не изменится.

