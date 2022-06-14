Россиянкам предложили дать возможность выбрать срок декрета без потери в деньгах

«Известия»: ОП предложила дать право россиянкам выбирать срок декрета без потери в деньгах

Общественная палата (ОП) России предложила молодым матерям дать право выбирать срок декретного отпуска без потери в деньгах, об этом сообщают «Известия».

Согласно инициативе, для россиянок в этом случае сумма, которую они получат от работодателя, не изменится. Таким образом, женщина может сократить отпуск по уходу за ребенком вполовину и каждый месяц получать в два раза больше, чем обычно, или же продлить его за счет уменьшения выплат.

«Например, вместо нынешних полутора лет и 40 процентов от зарплаты можно будет взять отпуск на девять месяцев, но получать 80 процентов от зарплаты. Или же продлить оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до трех лет, но получать только 20 процентов», — указал автор документа, гендиректор Института научно-общественной экспертизы, член Общественной палаты Сергей Рыбальченко.

Соответствующее предложение было направлено в Госдуму. В законодательном органе сообщили, что получили его и могут включить в один из тематических законопроектов, над которыми работают парламентарии.

Рыбальченко отметил, что существующий порядок выплат, при котором оплачиваются только полтора года декрета, становится сдерживающим фактором для женщин с высоким уровнем дохода. По его словам, уровень компенсации утраченного заработка в размере 80-100 процентов гарантирует материальное благополучие матери и ребенка. В то же время гибкий отпуск актуален для россиянок, которые сильно теряют в доходах после рождения ребенка и стремятся вернуться к трудовой деятельности, или же наоборот, для тех, у кого нет возможности отдать детей в сад до трех лет.

Автор инициативы выразил уверенность, что общие расходы Фонда социального страхования (ФСС) на выплату пособий в случае реализации предложений практически не изменятся.

Ранее сообщалось, что в России с 1 февраля 2022 года на 8,4 процента увеличили размер социальных выплат и пособий. Изменения, в частности, затронули сумму материнского капитала, детских пособий, декретных выплат, а также пенсии.

