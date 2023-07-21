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23:54, 21 июля 2023Бывший СССР

В лидерстве Зеленского усомнились из-за неподчинения военных ВСУ

Полковник Макгрегор: лидерство Зеленского оказалось на грани из-за неподчинения в ВСУ

Фото: пресс-служба президента Украины / Reuters

Лидерство президента Украины Владимира Зеленского оказалось на грани из-за массового дезертирства и неподчинения рядовых военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) приказам командования. К такому выводу пришел бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.

Он обратил внимание на случаи расстрела украинскими офицерами солдат за отказ идти в бой. «Есть огромное количество дезертиров, сдающихся в плен целыми взводами», — добавил эксперт, пояснив, что украинцы охотно уходят на российские позиции, чтобы избежать выполнения бессмысленных приказов и выжить.

В частности, 18 июля сообщалось, что группа солдат ВСУ связалась с российскими военными и попросила обеспечить им безопасную сдачу в плен. Для связи украинские военнослужащие использовали гуманитарный канал. О нем говорилось в листовках, которые раскидывают на украинских позициях. Солдаты сами выразили готовность добровольно сдать оружие.

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    Марина Совина
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