Опубликовано видео сдачи в плен украинских военных

Целая группа солдат ВСУ сдалась в плен ВС РФ в Запорожья, выйдя на гуманитарную частоту

Группа солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) связалась с российскими военными и попросила обеспечить безопасную сдачу в плен. Видео перехода украинских военнослужащих появилось в распоряжении РИА Новости.

Для связи военнослужащие ВСУ использовали гуманитарный канал. О нем говорилось в листовках, которые раскидывают на украинских позициях. Солдаты сами предложили добровольно сдать оружие.

Уточняется, что российским военным пришлось обеспечивать безопасный переход линии боевого соприкосновения. Необходимо было сделать так, чтобы украинские военные не попали под огонь со своей стороны.

«Все прошло успешно», — рассказал командир российского подразделения. По его словам, это нечастый случай — в основном в плен сдаются по одиночке и во время боя.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о взятых российскими бойцами в плен членах украинского нацбатальона «Айдар» (признан в России экстремистским и запрещен). По его словам, помощник главы республики, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов побеседовал с пленными, которые были прикомандированы «к нацистскому батальону "Айдар", известному своими зверствами над мирными жителями».