Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:00, 16 июля 2023Россия

Кадыров рассказал о взятых в плен бойцах украинского «Айдара»

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о взятых в плен членах украинского батальона «Айдар»

Кадр: телеграм-канал «Kadyrov_95»

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в Telegram о взятых российскими бойцами в плен членах украинского нацбатальона «Айдар» (признан в России экстремистским и запрещен).

Кадыров подчеркнул, что намерен продолжать выкладывать видеоролики с украинскими военнопленными. По его словам, помощник главы республики, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов побеседовал с пленными, которые были прикомандированы «к нацистскому батальону "Айдар", известному своими зверствами над мирными жителями».

«Как долго Валерий и Михаил состояли в рядах отморозков "Айдара", придется еще выяснить, а также установить, замешаны ли они в преступлениях против гражданских», — написал Кадыров.

Пленные рассказали о ходе учений и отметили, что им давали для стрельбы от девяти до 12 патронов ежедневно. При этом они отчитывались о получении и отстреле от 200 до 500 патронов. «Вот так шла подготовка к украинскому контрнаступу, который, не успев начаться, заглох по всему фронту», — заключил глава Чечни.

В июне Росгвардия и ФСБ обнаружили перевалочный пункт батальона «Айдар» в Луганской народной республике. Бойцы нашли пункт в частном доме.

Что думаешь? Оцени!
    Сергей Равин
    Обсудить
    Последние новости

    Доли иностранцев в Danone и «Балтике» передали во временное управление России

    СБ ООН проведет заседание по Украине

    ВСУ изменили тактику атаки беспилотниками

    Стало известно о сильном взрыве в Харькове

    Костомаров показал новое видео с тренировок после протезирования

    В Москве заметили самокатчика с собакой на спине

    Кадыров рассказал о взятых в плен бойцах украинского «Айдара»

    В Судане спецназ обстрелял больницу с экс-президентом страны

    В Финляндии предрекли проблемы из-за вступления в НАТО

    Стало известно об опасности применения «народных» средств при ожоге борщевиком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости