Кадыров рассказал о взятых в плен бойцах украинского «Айдара»

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о взятых в плен членах украинского батальона «Айдар»

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в Telegram о взятых российскими бойцами в плен членах украинского нацбатальона «Айдар» (признан в России экстремистским и запрещен).

Кадыров подчеркнул, что намерен продолжать выкладывать видеоролики с украинскими военнопленными. По его словам, помощник главы республики, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов побеседовал с пленными, которые были прикомандированы «к нацистскому батальону "Айдар", известному своими зверствами над мирными жителями».

«Как долго Валерий и Михаил состояли в рядах отморозков "Айдара", придется еще выяснить, а также установить, замешаны ли они в преступлениях против гражданских», — написал Кадыров.

Пленные рассказали о ходе учений и отметили, что им давали для стрельбы от девяти до 12 патронов ежедневно. При этом они отчитывались о получении и отстреле от 200 до 500 патронов. «Вот так шла подготовка к украинскому контрнаступу, который, не успев начаться, заглох по всему фронту», — заключил глава Чечни.

В июне Росгвардия и ФСБ обнаружили перевалочный пункт батальона «Айдар» в Луганской народной республике. Бойцы нашли пункт в частном доме.