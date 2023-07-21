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16:47, 21 июля 2023Культура

Сыгравший Буратино актер рассказал о нескольких тысячах конкурентов на кастинге

Сыгравший роль Буратино актер рассказал о четырех тысячах конкурентов во время кастинга
Дмитрий Иосифов

Дмитрий Иосифов. Фото: Юрий Стрелец / РИА Новости

Российский актер театра и кино Дмитрий Иосифов, исполнивший роль Буратино в детском советском фильме Леонида Нечаева «Приключения Буратино», рассказал, что обошел несколько тысяч конкурентов во время проб в картину. Об этом он сообщил в разговоре с «Аргументами и фактами».

Артист поведал, что несмотря на блестящий успех во время кастинга, все равно очень сильно стеснялся камеры. «Всего на роль Буратино режиссер дядя Леня Нечаев отсмотрел четыре тысячи мальчиков. Когда я узнал позже об этом, никакой особой гордости не испытал. Я ужасно зажимался перед камерой», — отметил Иосифов.

Ранее актер Роберт Дауни-младший вспомнил, как потерял роль в фильме «Отпуск по обмену» из-за плохого акцента. По словам артиста, он знал о параллельном кастинге своего коллеги Джуда Лоу на ту же роль, поэтому решил сымитировать британский акцент.

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    Анастасия Астахова
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