Роберт Дауни-младший потерял роль в «Отпуске по обмену» из-за акцента

Роберт Дауни-младший вспомнил, как потерял роль в «Отпуске по обмену» из-за акцента

Актер Роберт Дауни-младший вспомнил, как потерял роль в фильме «Отпуск по обмену» из-за плохого акцента. Об этом он рассказал в рамках шоу радиоведущего Говарда Стерна.

По словам артиста, он знал о параллельном кастинге своего коллеги Джуда Лоу на ту же роль, поэтому решил сымитировать британский акцент. «Мне тогда казалось, что это хорошая идея. Но оказалось, что мой искусственный акцент просто ужасен», — признался он, отметив, что присутствующая в этот момент актриса Кейт Уинслет назвала это худшим британским акцентом.

В итоге роль в мелодраме досталась Лоу. «Он ее заслужил», — заключил актер.

Ранее Роберт Дауни-младший назвал самые важные фильмы в карьере. По мнению актера, такими картинами являются «Лохматый папа» и «Удивительное путешествие доктора Дулиттла».