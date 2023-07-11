Роберт Дауни-младший назвал самые важные фильмы в карьере

Актер Роберт Дауни-младший назвал фильм «Лохматый папа» одним из самых важных в карьере

Актер Роберт Дауни-младший назвал самые важные фильмы в своей карьере. Его цитирует The New York Times.

По мнению актера, такими картинами являются «Лохматый папа» и «Удивительное путешествие доктора Дулиттла». «Честно говоря, два самых важных фильма, в которых я снялся за последние 25 лет, — это "Лохматый папа", потому что именно из-за этого фильма [компания] Disney пообещала меня застраховать. Затем вторым по важности фильмом был "Дулиттл"», — сказал он.

При этом Дауни-младший признал проблемы при создании фильма про доктора Дулиттла, назвав картину «двухлетней раной упущенных возможностей».

Ранее Роберт Дауни-младший впервые поделился подробностями своего тюремного срока, который получил в 1999 году.