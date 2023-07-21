Россиянкам назвали удешевляющую внешний вид одежду

Стилистка Ольга Абашева призвала женщин избегать мини-юбок и коротких платьев

Стилистка Ольга Абашева назвала россиянкам удешевляющую внешний вид одежду. Ее комментарий публикует портал «А теперь внимание!».

Чтобы не выглядеть вульгарно, эксперт призвала исключить из гардероба мини-юбки, короткие платья, наряды с глубоким декольте, а также облегающие вещи. «В создании сексуального образа взрослой женщине могут помочь легкие летящие ткани и образы. Например, она может примерить длинное платье с разрезами или брюки с высокой талией», — пояснила собеседница издания.

В то же время специалистка посоветовала избегать предметов гардероба «кричащих» оттенков, которые, по ее словам, зачастую выглядят неуместно. Кроме того, стилистка внесла в список одежду из искусственных материалов и обувь на высоких неудобных каблуках и платформах.

Ранее в июле российская стилистка Мария Абабкова назвала устаревшую к лету 2023 года обувь. По словам специалистки, в текущем сезоне утратили свою актуальность различные фасоны тапок с перфорацией, а также слипоны и мокасины.