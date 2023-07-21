Россиянкам назвали удешевляющую внешний вид одежду
Стилистка Ольга Абашева назвала россиянкам удешевляющую внешний вид одежду. Ее комментарий публикует портал «А теперь внимание!».
Чтобы не выглядеть вульгарно, эксперт призвала исключить из гардероба мини-юбки, короткие платья, наряды с глубоким декольте, а также облегающие вещи. «В создании сексуального образа взрослой женщине могут помочь легкие летящие ткани и образы. Например, она может примерить длинное платье с разрезами или брюки с высокой талией», — пояснила собеседница издания.
В то же время специалистка посоветовала избегать предметов гардероба «кричащих» оттенков, которые, по ее словам, зачастую выглядят неуместно. Кроме того, стилистка внесла в список одежду из искусственных материалов и обувь на высоких неудобных каблуках и платформах.
Ранее в июле российская стилистка Мария Абабкова назвала устаревшую к лету 2023 года обувь. По словам специалистки, в текущем сезоне утратили свою актуальность различные фасоны тапок с перфорацией, а также слипоны и мокасины.