Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:44, 21 июля 2023Ценности

Россиянкам назвали удешевляющую внешний вид одежду

Стилистка Ольга Абашева призвала женщин избегать мини-юбок и коротких платьев

Фото: Nagy Arnold / Unsplash

Стилистка Ольга Абашева назвала россиянкам удешевляющую внешний вид одежду. Ее комментарий публикует портал «А теперь внимание!».

Чтобы не выглядеть вульгарно, эксперт призвала исключить из гардероба мини-юбки, короткие платья, наряды с глубоким декольте, а также облегающие вещи. «В создании сексуального образа взрослой женщине могут помочь легкие летящие ткани и образы. Например, она может примерить длинное платье с разрезами или брюки с высокой талией», — пояснила собеседница издания.

В то же время специалистка посоветовала избегать предметов гардероба «кричащих» оттенков, которые, по ее словам, зачастую выглядят неуместно. Кроме того, стилистка внесла в список одежду из искусственных материалов и обувь на высоких неудобных каблуках и платформах.

Ранее в июле российская стилистка Мария Абабкова назвала устаревшую к лету 2023 года обувь. По словам специалистки, в текущем сезоне утратили свою актуальность различные фасоны тапок с перфорацией, а также слипоны и мокасины.

Что думаешь? Оцени!
    Алина Гостева
    Обсудить
    Последние новости

    Стрелкова отправили под арест

    ООН отреагировала на применение Украиной кассетных боеприпасов

    У металлов впервые выявили способность к самовосстановлению

    Россиянкам назвали удешевляющую внешний вид одежду

    Полицейские обнаружили два схрона с боеприпасами под Херсоном

    Новую схему оплаты ЖКУ оценили

    Женщине после мастэктомии подсказали способ почувствовать себя привлекательной

    Аквалангист нашел на дне озера обручальное кольцо с огромным бриллиантом

    Великобритания выступила против решения Украины по Черному морю

    Стало известно о желании России вытеснить Украину с глобального рынка зерна

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости