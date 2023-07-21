Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:00, 21 июля 2023Силовые структуры

Суд отказался переводить блогера Лерчек под домашний арест

Суд в Москве отказался переводить блогера Валерию Чекалину под домашний арест

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Пресненский суд Москвы отказался ужесточать меру пресечения блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) и переводить ее под домашний арест. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Сейчас в отношении блогера действует более мягкая мера пресечения — запрет определенных действий. Ее передвижения никто не ограничивает, запрещено лишь использовать телефон, интернет и общаться со свидетелями по делу. Однако нашлись люди, которые подтвердили, что у нее есть другой номер телефона, с которого она звонила, и телефон, с которого выходила в интернет.

Ранее суд также отказался отправлять под домашний арест ее супруга Артема Чекалина.

Об уголовном деле в отношении семьи Чекалиных стало известно 7 марта. Лерчек обвинили в неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей, а ее мужа — в пособничестве. В доме Чекалиных провели обыски.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Митина
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об участии ФСБ в задержании экс-министра обороны ДНР Стрелкова

    Лукашенко приедет в Россию на встречу с Путиным 23 июля

    В Белгородской области задержали бывшего вице-губернатора региона за коррупцию

    Зеленский поручил МИД и ВСУ подготовить план работы зернового коридора

    Стало известно о написавшем заявление на Стрелкова враче ЧВК «Вагнер»

    В России объяснили невозможность перехвата «Оникса» украинской ПВО

    Десяткам россиян потребовалась медицинская помощь на подъезде к Крыму

    Зеленский заявил о слежке за деятельностью наемников в Белоруссии

    Российскому олигарху не удалось вернуть арестованную в Лондоне суперяхту

    Суд отказался переводить блогера Лерчек под домашний арест

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости