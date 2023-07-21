Суд отказался переводить блогера Лерчек под домашний арест

Суд в Москве отказался переводить блогера Валерию Чекалину под домашний арест

Пресненский суд Москвы отказался ужесточать меру пресечения блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) и переводить ее под домашний арест. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Сейчас в отношении блогера действует более мягкая мера пресечения — запрет определенных действий. Ее передвижения никто не ограничивает, запрещено лишь использовать телефон, интернет и общаться со свидетелями по делу. Однако нашлись люди, которые подтвердили, что у нее есть другой номер телефона, с которого она звонила, и телефон, с которого выходила в интернет.

Ранее суд также отказался отправлять под домашний арест ее супруга Артема Чекалина.

Об уголовном деле в отношении семьи Чекалиных стало известно 7 марта. Лерчек обвинили в неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей, а ее мужа — в пособничестве. В доме Чекалиных провели обыски.