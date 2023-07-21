Стало известно о нарушении блогершей Лерчек требований суда

Super.ru: блогерша Лерчек нарушила запрет на использование интернета

Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) нарушила запрет на использование мобильной связи и интернета. Об этом стало известно изданию Super.ru.

«По делу Лерчек нашлись свидетели, которые подтвердили, что у нее есть другой номер телефона, с которого она звонила, и телефон, с которого выходила в интернет», — говорится в сообщении издания. Также утверждается, что одним из свидетелей стал личный повар Чекалиных.

21 июля Пресненский суд Москвы рассматривает решение о том, нужно ли отправлять Чекалину под домашний арест. Ранее суд отказался назначать эту меру пресечения ее супругу Артему Чекалину. Для него и блогерши сохранился запрет определенных действий, среди которых — использование средств связи и интернета.

Об уголовном деле в отношении семьи Чекалиных стало известно 7 марта. Лерчек обвинили в неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей, а ее мужа — в пособничестве. В доме Чекалиных провели обыски.