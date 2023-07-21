В российском регионе неизвестный обстрелял машины

В Челябинске неизвестный обстрелял машины из пневматического пистолета с балкона дома

В Челябинске неизвестный обстрелял автомобили из пневматического пистолета. О происшествии в российском регионе сообщает группа «В Чурилово. Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте».

По данным паблика, злоумышленник стрелял из пистолета с лазерным целеуказателем с балкона дома №10 на улице Зальцмана. Полиция попыталась попасть в квартиру, где находится данный балкон, но дверь не открыли.

Полиция Южного Юрала уточнила «Ленте.ру», что по факту произошедшего проводится проверка. Сотрудники осуществляют поквартирные обходы и ищут очевидцев инцидента.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону россиянин устроил стрельбу в многоквартирном жилом доме. Мужчина задержан.