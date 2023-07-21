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13:32, 21 июля 2023Силовые структуры

Россиянин устроил стрельбу и ранил свою жену

В Ростове-на-Дону мужчина устроил стрельбу и ранил жену

Фото: Екатерина Якель/Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону россиянин устроил стрельбу в многоквартирном жилом доме. Об этом в пятницу, 21 июля, сообщает Telegram-канал Don Mash.

По данным издания, стрельба произошла в жилом комплексе «Красный Аксай». Россиянин ранил в живот свою жену, а позже попытался покончить с собой, но попытка успехом не увенчалась. Женщину госпитализировали, врачи оказывают ей медицинскую помощь.

20 июля сообщалось, что в Екатеринбурге полиция и Росгвардия взяли штурмом квартиру находившегося в состоянии алкогольного опьянения россиянина, который, будучи в неадекватном состоянии, устроил стрельбу на детской площадке.

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    Владимир Седов
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