Полиция задержала открывшего стрельбу на детской площадке россиянина

В Екатеринбурге задержали устроившего стрельбу на детской площадке мужчину

В Екатеринбурге полиция и Росгвардия взяли штурмом квартиру находившегося в состоянии алкогольного опьянения россиянина. Об этом в четверг, 20 июля, сообщает Е.1.

По данным издания, ЧП произошло около 10 утра на улице Щербакова, мужчина открыл огонь на детской площадке. В качестве оружия он применил сигнальный пистолет. Чтобы его задержать, силовикам пришлось ломать дверь в квартиру.

Как пояснил сам нарушитель порядка, он стрелял по воронам. Выяснилось, что ранее от соседей уже поступали жалобы на неадекватное поведение дебошира, он регулярно стрелял по машинам.

24 сентября 2022 года сообщалось, что так же в Екатеринбурге пьяный мужчина открыл стрельбу на детской площадке во дворе на улице Бисертская. В этот момент на площадке находились родители с детьми.