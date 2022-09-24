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Пьяный россиянин открыл стрельбу на детской площадке

В Екатеринбурге пьяный мужчина открыл стрельбу на детской площадке, есть раненый

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

В Екатеринбурге пьяный мужчина открыл стрельбу на детской площадке во дворе на улице Бисертская. Об этом сообщает E1.ru.

По словам местных жителей, дебошир нецензурно выражался, после чего начал стрелять. В этот момент на площадке находились родители с детьми. В результате происшествия ранен 38-летний мужчина, у него поверхностная травма уха.

Устроивший стрельбу 46-летний местный житель был задержан сотрудниками полиции. «У мужчины изъят зарегистрированный травматический пистолет. Нарушитель общественного порядка доставлен в территориальный ОВД, где в отношении него составлен административный протокол по статье "Мелкое хулиганство"», — говорится в сообщении.

По результатам проверки будет дана соответствующая оценка.

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Варвара Кошечкина
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