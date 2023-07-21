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15:16, 21 июля 2023Россия

Соратник задержанного Стрелкова назвал его первым в списке

Полковник ВВС в отставке Алкснис заявил, что задержанный Стрелков был первым в списке

Фото: Кирилл Кухмарь / Коммерсантъ

Задержание экс-министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Гиркина (Стрелкова) — то, чего следовало ожидать после попытки мятежа главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил соратник Стрелкова по «Клубу рассерженных патриотов», полковник ВВС в отставке Виктор Алкснис.

По словам Алксниса, Стрелков был лишь «первым в списке». « [Бывший полковник главного разведывательного управления (ГРУ) Владимир] Квачков и Стрелков оказались первыми в списке патриотов, которые поддерживали проведение специальной военной операции, но критиковали, как она проводилась. И сейчас они получили за это по полной», — заявил он.

Комментируя произошедшее с Квачковым и Стрелковым, Алкснис добавил, что, если в случае первого речь идет об административном деле, в случае со вторым уже имеет место уголовная статья.

Ранее стало известно об участии ФСБ в задержании экс-министра обороны ДНР Стрелкова. Отмечалось, что в отношении Гиркина возбудили дело по статье 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ. Стрелкова забрали из дома около полудня, в его квартире проходит обыск.

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    Варвара Кошечкина
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