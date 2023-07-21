Среда обитания
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20:38, 21 июля 2023Среда обитания

Дачникам предложили бороться со слизнями с помощью чеснока

Express: бороться со слизнями на даче предложили с помощью чеснока

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Владельцам дачных участков предложили бороться со слизнями с помощью чеснока. Об этом стало известно из материалов газеты Express.

Эксперты отметили, что слизни могут атаковать листья, цветы и стебли растений, при этом избавиться от них порой бывает достаточно трудно. Для борьбы с вредителями они посоветовали залить целый чеснок литром воды, довести до кипения, а затем варить еще 20 минут. Вареный чеснок понадобится растолочь, после чего получившееся средство нужно слегка разбавить водой. С этого момента им можно опрыскивать растения — специфический запах будет отпугивать слизней.

В июле стало известно, что владельцам дачных участков предложили бороться со слизнями с помощью кефира. Эксперты порекомендовали поймать слизней в ловушку: найти небольшое углубление в земле, положить на него небольшую доску, а нижнюю его сторону смазать кефиром.

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    Полина Кислицына
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