Дачникам предложили бороться со слизнями с помощью кефира

«БелНовости»: бороться со слизнями на даче можно с помощью кефира

Владельцам дачных участков предложили бороться со слизнями с помощью кефира. Об этом стало известно из материалов издания «БелНовости».

Эксперты порекомендовали поймать слизней в ловушку. Для этого необходимо выбрать на даче влажный и затемненный участок, лучше всего подойдет небольшое углубление в земле. Затем на него нужно положить небольшую доску, чтобы вредители смогли пробраться под нее и оказались в ловушке. Для того чтобы заманить вредителей в западню, специалисты посоветовали смазать доску с нижней стороны кефиром.

В июле владельцам дачных участков предложили бороться со слизнями с помощью меда. Эксперты посоветовали установить в местах частого появления слизней ловушки из пластиковых контейнеров с крышкой, которую необходимо закрепить спичками или шпажками, а внутрь положить мед, смешанный в равных долях с водой.

