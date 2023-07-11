Дачникам предложили бороться со слизнями с помощью меда

«БелНовости»: бороться со слизнями на участке можно с помощью меда

Владельцам дачных участков предложили бороться со слизнями с помощью меда. Об этом и других способах избавления от вредителей стало известно из материалов издания «БелНовости».

Эксперты отметили, что слизни могут наносить значительный урон листьям, цветам и плодам растений. Помимо этого, вредители могут переносить различные болезни и инфекции. В качестве одного из методов борьбы со слизнями специалисты посоветовали установить в местах частого появления слизней ловушки из пластиковых контейнеров с крышкой, которую необходимо закрепить спичками или шпажками. Внутрь контейнера они порекомендовали положить кусок фрукта или овоща — в этом случае вредители полезут на запах и окажутся заблокированы в ловушке. Другим вариантом наполнения ловушки является мед, смешанный в равных долях с водой.

Еще один способ устранить вредителей — положить на землю крупный лист капусты. Эксперты утвеждают, что слизни за ночь соберутся на него, и утром от них будет гораздо легче избавиться.

Ранее дачникам посоветовали бороться со слизнями с помощью горчицы.