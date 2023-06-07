Среда обитания
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19:19, 7 июня 2023Среда обитания

Дачникам посоветовали бороться со слизнями с помощью горчицы

Дачникам посоветовали посыпать дорожки горчицей, чтобы бороться со слизнями

Фото: Lucie Douezi / Unsplash

Бороться со слизнями на дачном участке можно с помощью горчицы. Об этом в разговоре с изданием «БелНовости» рассказала ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.

Эксперт уточнила, что у слизней достаточно деликатная кожа, поэтому их могут отпугнуть дорожки, посыпанные горчицей или перцем. На участке также можно разбросать хвойные иголки, гравий или скорлупу яиц.

Дачникам также посоветовали высадить на участке календулу, шалфей, петрушку, чеснок и тимьян. Аромат этих растений может отпугнуть слизней. К тому же можно привлечь вредителей, которые питаются слизнями — жаб или лягушек. Для этого на участке нужно обустроить небольшой водоем.

Ранее дачникам рассказали, что бороться с мышами на даче можно при помощи нарциссов, которые защитят от грызунов другие культуры. На участке также можно оставить полынь или высадить ромашку, аромат которой отпугивает грызунов.

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    Нина Ташевская
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