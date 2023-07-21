Глава ЦРУ рассказал о вербовке россиян после мятежа Пригожина

Глава ЦРУ Бернс: мятеж Пригожина предоставил возможность для вербовки агентов в России

Попытка мятежа главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина 24 июня предоставила Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) США исключительную возможность для вербовки агентов в России. Об этом заявил глава американской разведки Уильям Бернс, сообщает Bloomberg.

16 мая в Telegram-канале ЦРУ для вербовки россиян было опубликовано видео о том, как в России могут связаться с ними в даркнете. Директор управления отметил, что после попытки мятежа оно было просмотрено 2,5 миллиона раз.

Он также заявил, что США знали заранее о попытке мятежа. Выступая на Аспеновском форуме по безопасности, он уточнил, что мятеж был «самым захватывающим эпизодом» в истории России, который ему довелось наблюдать за последние 30 лет.