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10:41, 21 июля 2023Мир

Глава ЦРУ рассказал о вербовке россиян после мятежа Пригожина

Глава ЦРУ Бернс: мятеж Пригожина предоставил возможность для вербовки агентов в России
СюжетМятеж Пригожина

Фото: Karbinov Anatoly / news.ru / Globallookpress.com

Попытка мятежа главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина 24 июня предоставила Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) США исключительную возможность для вербовки агентов в России. Об этом заявил глава американской разведки Уильям Бернс, сообщает Bloomberg.

16 мая в Telegram-канале ЦРУ для вербовки россиян было опубликовано видео о том, как в России могут связаться с ними в даркнете. Директор управления отметил, что после попытки мятежа оно было просмотрено 2,5 миллиона раз.

Он также заявил, что США знали заранее о попытке мятежа. Выступая на Аспеновском форуме по безопасности, он уточнил, что мятеж был «самым захватывающим эпизодом» в истории России, который ему довелось наблюдать за последние 30 лет.

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    Виктория Кондратьева
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