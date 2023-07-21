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03:50, 21 июля 2023Мир

Директор ЦРУ Бернс высказался о мятеже Пригожина

Директор ЦРУ Бернс: в США заранее знали о попытке мятежа главы ЧВК «Вагнер» Пригожина
Евгений Пригожин

Евгений Пригожин. Фото: Елена Копылова / РИА Новости

США знали заранее о попытке мятежа лидера частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, пишет РИА Новости.

Выступая на Аспеновском форуме по безопасности, он уточнил, что мятеж был «самым захватывающим эпизодом» в истории России, который ему довелось наблюдать за последние 30 лет. «Американский президент Джо Байден сформулировал это лаконично, когда сказал, что мы знали заранее. Я не буду вдаваться в дополнительные детали», — высказался он.

Ранее Байден «зажевал» вопрос, что он знал о мятеже. Журналисты попросили политика рассказать, знал ли он заранее о событиях в России, вероятно, имея в виду мятеж Пригожина. «Я не могу сказать вам… что… мы знали [какие-то] вещи заранее», — ответил Байден. При этом сбивчивая манера говорить президента озадачила журналистов и заставила задуматься, ставить ли перед «что» запятую или точку после нее.

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    Марина Совина
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