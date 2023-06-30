Байден «зажевал» вопрос о мятеже Пригожина

Президент США Байден «зажевал» вопрос, знали ли в Вашингтоне о мятеже Пригожина заранее

Американский президент Джо Байден «зажевал» вопрос, что он знал о мятеже лидера частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина заранее, пишет РИА Новости со ссылкой на эфир MSNBC.

Журналисты попросили политика рассказать, знал ли он заранее о событиях в России, вероятно, имея ввиду мятеж Пригожина. «Я не могу сказать вам… что… мы знали (какие-то) вещи заранее», — ответил Байден. При этом сбивчивая манера говорить президента озадачила журналистов и заставила задуматься, ставить ли перед «что» запятую или точку после нее.

Ведущая программы не стала конкретизировать вопрос. Она спросила, считает ли Байден, что экс-лидер США Дональд Трамп предупредил бы президента РФ Владимира Путина о планах Пригожина. «Ох, боже, я не знаю. Я не думаю об этом очень часто», — ответил глава государства.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что посол США Линн Трейси заверила Россию в непричастности Вашингтона к мятежу Пригожина.