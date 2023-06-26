США заверили Россию в непричастности к мятежу Пригожина

Лавров: посол США Трейси передавала России сигналы о непричастности Вашингтона к мятежу

Посол США Линн Трейси заверила Россию в непричастности Вашингтона к мятежу, организованному главой частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгением Пригожиным. О том, что дипломат передавала РФ такие сигналы, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью RT.

«Кстати, когда вчера посол Соединенных Штатов Трейси общалась с российскими представителями, передавала сигналы. Сигналы эти, наверное, не секретные, они заключались прежде всего в том, что США тут ни при чем», — заявил глава МИД.

По его словам, посол выразила надежду Вашингтона на то, что «ядерное оружие будет в порядке, что американские дипломаты не пострадают».

Лавров также рассказал, что президент России Владимир Путин получил много звонков от зарубежных коллег с выражением солидарности в ситуации. Дипломат сам пообщался с несколькими зарубежными коллегами по их инициативе, однако о звонках было решено не сообщать публично.