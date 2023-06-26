Лавров рассказал о реакции за рубежом на ситуацию вокруг Пригожина

Лавров заявил о солидарности зарубежных коллег с Путиным в ситуации вокруг Пригожина

Президент России Владимир Путин получил много звонков от зарубежных коллег с выражением солидарности в ситуации вокруг основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом в интервью RT сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Многочисленные звонки президенту Путину, которые использовались его коллегами для выражения солидарности, поддержки, уверенности в том, что ситуация будет под контролем, возвращена в конституционное поле, как, собственно говоря, и получилось», — рассказал о реакции он.

Глава МИД заявил, что сам также пообщался с несколькими зарубежными коллегами. Лавров уточнил, что телефонные разговоры состоялись по их инициативе, однако о звонках было решено не сообщать публично. «Многие из них высказали те же мысли: солидарность, уверенность в том, что мы не допустим каких-либо попыток подорвать единство государства, подорвать успех специальной военной операции», — поделился министр.

Ранее сообщалось, что Путин созвонился с иранским лидером Эбрахимом Раиси, который выразил российскому коллеге поддержку на фоне ситуации с ЧВК «Вагнер». Также о поддержке действий Москвы заявлял глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.