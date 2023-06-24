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15:50, 24 июня 2023Мир

Эрдоган поддержал действия российских властей на фоне мятежа «Вагнера»

Кремль: президент Турции Эрдоган поддержал власти России на фоне мятежа ЧВК «Вагнер»

Фото: Presidential Press Office / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал действия российских властей на фоне ситуации с мятежом частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Кремля.

Уточняется, что российский лидер провел телефонный разговор с Эрдоганом по инициативе турецкой стороны. В ходе разговора он проинформировал турецкого коллегу об обстановке в России.

«Президент Турецкой Республики выразил полную поддержку шагам российского руководства», — говорится в сообщении.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал сплотиться вокруг России и Путина на фоне действий «Вагнера».

23 июня основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что российские военные нанесли удар по тыловым лагерям группировки, и пригрозил применить в ответ силу. Позже в отношении Пригожина возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Путин назвал организаторов мятежа предателями и пообещал им неминуемое наказание.

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    Варвара Кошечкина
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