Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Раиси

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщается на официальном сайте Кремля.

Как отмечается, в ходе беседы Раиси выразил российскому лидеру полную поддержку на фоне сложившейся 24 июня ситуации с мятежом главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. Путин в свою очередь поздравил президента и народ Ирана с наступающим праздником Курбан-байрам.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили дальнейшее сотрудничество, в том числе в области энергетики, торговли и транспорта.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также поддержал действия российских властей на фоне ситуации с мятежом «Вагнера».

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин публично обвинил Минобороны в якобы нанесенном по позициям своей группировки ракетном ударе, а затем выдвинулся с колонной военной техники в сторону Москвы. Генпрокуратура завела уголовное дело против Пригожина по статье о вооруженном мятеже, а в некоторых российских регионах объявили режим контртеррористической операции (КТО). Однако уже к вечеру 24 июня российским властям при посредничестве белорусского президента Александра Лукашенко удалось убедить главу ЧВК «Вагнер» остановить колонны.