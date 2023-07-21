Десяткам россиян потребовалась медицинская помощь на подъезде к Крыму

Минздрав России: 80 направлявшимся в Крым туристам потребовалась помощь врачей

Десяткам россиян, направлявшимся в Крым по сухопутному маршруту, потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

В источнике говорится, что с 17:00 17 июля по 8:00 21 июля 80 российских туристов, в том числе десять детей, на подъезде к полуострову обратились к врачам.

«В состоянии средней степени тяжести госпитализированы два взрослых и один ребенок, остальным обратившимся медицинская помощь оказана амбулаторно, госпитализация им не потребовалась», — рассказали в Минздраве.

Уточняется также, что по поручению главы ведомства Михаила Мурашко по пути следования в Крым и обратно в местах скопления автомобилей организовали дежурство сотрудников скорой помощи.

Ранее россиянам назвали наиболее безопасный путь в Крым. Путешественник и турэксперт Алексей Балясников подчеркнул, что для поездки на полуостров лучше всего выбирать железную дорогу. «Но те, кто поедут, должны понимать: вблизи портов и военных объектов может быть небезопасно», — добавил он.