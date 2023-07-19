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14:10, 19 июля 2023Путешествия

Назван наиболее безопасный для туристов путь в Крым

Турэксперт Балясников: наиболее безопасно туристы могут доехать до Крыма на поезде
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Наиболее безопасным образом туристы могут добраться до Крыма на поезде. Самый спокойный путь на популярный курорт изданию «Подмосковье сегодня» назвал путешественник и турэксперт Алексей Балясников.

Специалист подчеркнул, что для путешествия на полуостров лучше всего выбирать железную дорогу. «Но те, кто поедут, должны понимать: вблизи портов и военных объектов может быть небезопасно», — добавил он.

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Эксперт отметил, что туристам нужно понимать, где и какие объекты расположены, чтобы минимизировать риски. При этом Балясников выразил уверенность, что на крымских городских пляжах, находящихся вдали от порта, где нет военных, все спокойно и безопасно.

Ранее в июле президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский заявил, что гостиницы Крыма бесплатно продлят проживание туристам, вынужденным остаться на полуострове из-за теракта на Крымском мосту. Специалист уточнил, что все крымские отельеры выразили готовность пойти навстречу туристам и решить вопросы продления размещения.

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    Фариза Бацазова
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