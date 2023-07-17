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09:35, 17 июля 2023Путешествия

Отели Крыма бесплатно продлят проживание туристов

Российский союз туриндустрии: отели Крыма бесплатно продлят проживание туристов

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Отели Крыма бесплатно продлят проживание туристам, вынужденным остаться на полуострове из-за ЧП на Крымском мосту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Илью Уманского.

Он уточнил, что все крымские отельеры, с которыми общались представители РСТ, выразили готовность пойти навстречу туристам и решить вопросы продления размещения.

«Если у туристов закончились средства или нет возможности продлеваться, я думаю, что там все будет оказано им на безвозмездной основе», — заявил Уманский.

По данным президента РСТ, в ближайшие дни выезжать из Крыма должны были около 20 тысяч туристов.

Движение по Крымскому мосту было приостановлено из-за чрезвычайного происшествия возле 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. Работа паромной переправы между Крымом и Кубанью также остановлена. Об этом полиция уведомляет водителей на месте.

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    Марина Черняк
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