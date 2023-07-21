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19:04, 21 июля 2023Забота о себе

Секс-коуч подсказала простой способ оценить совместимость на первом свидании

Секс-коуч Эрика Эттин предложила наблюдать за своими эмоциями на первом свидании

Фото: The Paris Photographer / Unsplash

Секс-коуч Эрика Эттин и психотерапевт Холли Дэниелс подсказали простой и надежный способ оценить совместимость с партнером на первом свидании. Их совет приводит Insider.

Эттин предложила, находясь с новым человеком в баре, кафе или в любом другом общественном месте, оглянуться вокруг и посмотреть на окружающих людей. Она отметила, что в этот момент нужно наблюдать за своими эмоциями. «Если вы совершенно довольны своим спутником или спутницей, и хотите, чтобы все заметили вас вместе, то он/она проходит тест. Но если нет, стоит подумать, станут ли эти отношения хорошим вариантом для вас», — сказала Эттин.

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По мнению Холли Дэниелс, еще один хороший способ быстро проверить совместимость — представить, как человек впишется в другие сферы жизни: есть ли общие с ним увлечения, сможет ли он найти общий язык с друзьями и семьей. «Если ответ положительный, вероятно, вы на правильном пути», — отметила Дэниелс.

Ранее клинический психолог Татьяна Шорохова назвала способы, помогающие легче пережить предательство партнера. По ее мнению, не следует драматизировать эту травмирующую ситуацию и закрываться от общения с другими людьми.

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    Екатерина Улитина
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