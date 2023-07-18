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17:42, 18 июля 2023Забота о себе

Названы способы пережить предательство партнера

Психолог Шорохова: не драматизируйте измену, чтобы снизить вред психике

Фото: Kamil Macniak / Shutterstock / Fotodom

Существуют способы, помогающие легче пережить предательство партнера, утверждает клинический психолог Татьяна Шорохова. Некоторые из них она назвала в беседе с «Лентой.ру».

По словам психолога, предательство — это травмирующая ситуация. При этом, драматизируя измену, можно лишь усугубить вред, который она причиняет психике. Если избежать этой и других распространенных ошибок, можно снизить ущерб и быстрее прийти в себя.

Не закрывайтесь, избегая общения, если у вас случилась беда, поделитесь чувствами с близкими друзьями. Однако не злоупотребляйте их вниманием. Сходите к психологу, или доверьте свою боль дневнику

Татьяна Шороховаклинический психолог

Шорохова считает, что необходимо рассматривать измену как отдельную неприятность, случившуюся именно сейчас и с конкретным человеком. «Не стоит накручивать себя, что вас никто не любит или все обижают. Не обобщайте, формируя убежденность, что весь мир против вас», — советует она.

После измены нужно понимать, что предал конкретный человек. Изменил конкретный муж или партнер, но не все мужчины изменники и предатели

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С неожиданностью измены справиться сложнее всего, говорит Шорохова. Многие люди считают, что беды обойдут их стороной, и, попав в неприятную ситуацию, испытывают шок.

Чтобы предотвратить такую реакцию, нужна профилактика, по сути, мы должны быть готовы ко всему. Но не постоянно думать о плохом, а тренировать адаптивный интеллект, допуская, что жизнь не может все время развиваться по одному сценарию

Татьяна Шороховаклинический психолог

Психолог отметила, что восстановить отношения после предательства сложно, но возможно. При этом обоим партнерам важно понимать, что это будут совсем другие отношения, их придется строить заново. «Важно начать вести диалог не фразами: "Ты виноват/ виновата", а высказываниями: "Мне жаль, что так вышло, и я искренне хочу исправить ситуацию"», — подвела итог Шорохова.

Ранее Татьяна Шорохова рассказала о трудностях общения с нарциссами. Она отметила, что людям с таким расстройством нужна психологическая помощь.

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    Вера Владзиевская
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