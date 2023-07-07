Психолог рассказала о трудностях общения с нарциссами

Психолог Татьяна Шорохова предупредила, что нарциссам нужна психологическая помощь

Людям-нарциссам нужна психологическая помощь, предупредила клинический психолог Татьяна Шорохова. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала о трудностях общения с людьми с этим расстройством.

Шорохова заявила, что в наше время нарциссизм становится все более распространенным явлением в обществе. Социальные сети, где люди могут публиковать свои фотографии и жить по принципу «важно только то, что будет заметно», усиливают завышенное самомнение и чрезмерную потребность во внимании, объяснила она.

Людям с выраженными признаками нарциссизма часто трудно устанавливать здоровые отношения и сотрудничать с другими, поскольку они стремятся превосходить окружающих и всегда находиться в центре внимания Татьяна Шорохова клинический психолог

В психологии нарциссизм определяется как заболевание, говорит Шорохова. Однако, по ее словам, нарциссические черты характера есть у всех людей. Здоровый нарциссизм необходим каждому, чтобы проявлять себя в социуме, выдерживать определенный уровень внимания к себе и демонстрировать миру свою уникальность.

Признаками же нарциссического заболевания являются завышенное самомнение, преувеличение собственных талантов и заслуг, чрезмерная потребность в получении восхищения Татьяна Шорохова клинический психолог

Нарциссы склоны к потребительскому отношению к другим людям, предупредила психолог. Они могут с легкостью использовать людей без сочувствия и сострадания. Такие люди часто завистливы и не выносят критики в свой адрес.

«Если говорить честно, то с нарциссами практически невозможно строить отношения, — прямо заявила клинический психолог. — Из-за заболевания такие люди имеют очень большую уязвимость. Теневая часть нарциссизма — стыд, ужас, чувство вины, страх, разочарование, унижение, комплекс самозванца. Они считают себя недостойными жить в этом мире, боятся проявляться и быть настоящими».

Корни поведения нарциссов тянутся из детства, объяснила собеседница «Ленты.ру». В большинстве случаев мать не уделяла достаточно внимания ребенку, не давала быть самостоятельным и проявить себя, обесценивала его чувства.

Среди мужчин нарциссы встречаются чаще, чем среди женщин. Мужчины могут начать ухаживать за женщиной, дарить подарки, выражая восхищение. Однако как только они замечают привязанность с ее стороны, то отстраняются. Мужчины в буквальном смысле качают партнерш на эмоциональных качелях, манипулируют их эмоциями Татьяна Шорохова клинический психолог

«Если вы замечаете, что вам или вашему близкому человеку важно восхищение со стороны других людей, если есть проблемы в построении отношений, я рекомендую обратиться к психотерапевту. Нарциссизм корректируется, если вовремя обратиться за помощью. Тогда есть все шансы научиться выстраивать крепкие и здоровые отношения через любовь, чего практически всем нам хочется», — подвела итог Шорохова.

Ранее Татьяна Шорохова объяснила неумение некоторых людей говорить «нет». Она посоветовала тренировать умение отказывать.