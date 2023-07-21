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11:33, 21 июля 2023Культура

Против Шакиры открыли еще одно дело о неуплате налогов

Суд в Испании открыл новое дело против Шакиры о неуплате налогов

Фото: Gareth Cattermole / Getty Images

Колумбийскую поп-певицу Шакиру во второй раз обвинили в налоговом мошенничестве в Испании. Об этом пишет People.

Второе расследование проводится почти через десять месяцев после того, как певицу, отрицающую какие-либо правонарушения, обязали предстать перед судом по делу об уклонении от уплаты налогов на сумму 13,9 миллиона долларов.

Согласно заявлению испанского суда, новое расследование в отношении колумбийской звезды связано с предполагаемым мошенничеством с подоходным налогом с населения и налогом на имущество в 2018 году.

В апреле сообщалось, что Шакира предстанет перед судом Испании по делу о налоговых преступлениях. Исполнительницу обвинили в четырех преступлениях против налоговых органов Испании.

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